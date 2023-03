Konflikt i dansk breddefodbold endte i debat på årsmøde

Der er for tiden store samarbejdsvanskeligheder i den danske breddefodbold.

Det kom frem flere gange på talerstolen ved lørdagens årsmøde i Dansk Boldspil-Union (DBU) i Odense.

Her gik formænd og bestyrelsesmedlemmer på skift på scenen for at berette om de uenigheder, der har ført til, at halvdelen af de seks lokalunioner gennem et år er udeblevet fra DBU Breddes bestyrelsesmøder.