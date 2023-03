Slutspurt gav Manchester United mere pokalsucces

United-manager Erik ten Hag havde sat profiler som Raphael Varane, Casemiro og Marcus Rashford på bænken fra start. Men det var tilsyneladende mere rotation, end truppens bredde kunne bære.

West Ham var nemlig rigtig godt med i kampen og bragte sig også foran 1-0 ni minutter inde i anden halvleg. Said Benrahma trak ind i feltet fra venstre side og bankede bolden op i modsatte målhjørne med et præcist skud.

Så fik hjemmeholdet travlt, men havde svært ved for alvor at få sat West Ham under pres.

13 minutter før tid fik United dog en livline, da stopperen Nayef Aguerd uheldigt snittede en hjørnesparksbold i eget målnet.