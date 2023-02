De Gea har slået Schmeichels rekord i Manchester United

Den spanske keeper sagde efter kampen, at tidspunktet at slå rekorden på var velvalgt.

- Det var den perfekte dag at gøre det på. Jeg er stolt, sagde han ifølge det norske nyhedsbureau NTB til sportskanalen Sky Sports.

Han vil dog hellere snakke om sejren i finalen.

- Det er svært at beskrive, og jeg er meget følelsesladet, for der er gået så lang tid, hvor vi ikke har vundet et trofæ, siger han.

- Det er begyndelsen på en ny æra. Holdet er klar til hvad som helst. Vi viste i dag, at vi kan vinde trofæer. Så lad os nyde øjeblikket, men blive ved med at kæmpe. Jeg kan mærke, at holdet har en vindermentalitet, siger han.