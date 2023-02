Napoli nærmer sig kvartfinale med sejr i Frankfurt

Det tog mindre end ti minutter for gæsterne at udnytte. Fra kanten af feltet lagde anfører Giovanni Di Lorenzo bolden fladt i det lange hjørne efter et elegant hæloplæg af Kvaratskhelia.

Det handlede kun for hjemmeholdet om at begrænse skaderne. Som led i de bestræbelser blev Jesper Lindstrøm pillet ud.

Selv om Frankfurt undgik at indkassere flere mål, venter der stadig en yderst vanskelig opgave i returkampen om tre uger.