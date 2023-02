Cypriotisk dommertrio skal styre superligakamp

Mens de tre dommere og et VAR-team fra Cypern sammen med en dansk fjerdedommer får ansvaret for kampen i Horsens, skal Morten Krogh sammen med et dansk dommerhold dømme en kamp i Cypern.

Aftalen kommer begge parter til gode, mener DBU-formand Jesper Møller.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået lavet denne her samarbejdsaftale med det cypriotiske fodboldforbund, der ikke blot kan give danske dommere en afgørende international erfaring, men også fremme vores internationale samarbejde på tværs af forbund, siger han.