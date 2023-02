Mason var VAR-ansvarlig, og det var derfor hans ansvar, at alle kampafgørende hændelser blev tjekket korrekt igennem på video.

Det viste sig efterfølgende, at Brentfords udligning burde have været annulleret for offside.

Danske Christian Nørgaard stod i en offside-position, da han lagde op til holdkammeraten Ivan Toneys 1-1-mål.

Det uafgjorte resultat betød, at Arsenal måtte nøjes med et enkelt i stedet for tre point. I sidste ende kan det ende med at få betydning for placeringen af guldet i England.