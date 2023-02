Sheik fra Qatar har afleveret købstilbud på Manchester United

- Og som det vigtigste vil vi forsøge at tage fansene med ind i hjertet af Manchester United, siger sheiken i en udtalelse.

Den måske kommende klubejer, Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, er søn af Qatars tidligere regeringsleder Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Sheiken er også formand for Qatar Islamic Bank.

Konsortiet meddeler, at man ønsker det fulde ejerskab af United.

I udtalelsen fortæller sheiken desuden, at konsortiet er parat til at investere i klubbens forskellige fodboldhold, træningsfaciliteter, infrastruktur og hjemmebanen Old Trafford.