Ten Hag efter 2-2 på Camp Nou: Vi dikterede kampen

- Vi har meget karakter og beslutsomhed på det her hold. Det første mål har stor betydning, og det lavede vi ikke. Men vi vendte det om efter at have været bagud, siger Erik ten Hag.

Formstærke Marcus Rashford stod for Uniteds første mål og havde også en fod med i det andet. Det var således efter en god aktion af angriberen, at Jules Koundé endte med at sende bolden i eget net.

- Han (Rashford, red.) er svær at stoppe. Stor kredit til Rashford, han er i fantastisk form. Men hele holdet gjorde det godt. Det var en virkelig god holdpræstation.

Barcelona og Manchester United mødes igen næste torsdag.