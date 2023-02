Dermed er det altså helt åbent inden næste uges returkamp på Old Trafford.

Andreas Christensen startede på bænken for Barcelona, men kom på banen midtvejs i anden halvleg. Christian Eriksen er fortsat ude med en ankelskade for United.

Første halvleg bølgede frem og tilbage. Hjemmeholdet var generelt det af de to mandskaber, der skabte flest chancer indledningsvist. Med et højt presspil fik Barcelona stresset gæsterne.

Men så begyndte United at få fat lidt over halvvejs i første halvleg. Især Wout Weghorst vil ærgre sig over at have brændt en stor mulighed efter at have været alene med Marc-André ter Stegen.