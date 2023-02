Faktisk var det Everton, som efter et hjørnespark ramte stolpen, men 15 sekunder senere lå bolden bag Everton-keeper Jordan Pickford i modsatte ende.

Lynhurtige Darwin Nuñez drev bolden frem på en kontra efter stolpeforsøget. Everton blev fanget af Liverpools fart, og Nuñez’ aflevering på tværs til Mohamed Salah var let for egypteren at sætte ind til 1-0 med indersiden.

Et vigtigt mål for den kriseramte storklub, der ikke havde scoret i de tre seneste ligakampe.

Kort inde i anden halvleg antændte hjemmepublikum for alvor.

Et hurtigt angreb endte hos Trent Alexander-Arnold i højre side af feltet. Med en flad tværbold fandt han Cody Gakpo helt blank ved bagstolpen, og så var føringen fordoblet. Gakpos første mål for Liverpool.