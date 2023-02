Rashford redder United ud af problemer mod Leeds

I tillægstiden af første halvleg burde United have taget føringen, da Bruno Fernandes erobrede bolden midt på banen, efter at han var kommet i vejen for et Leeds-opspil.

Portugiseren gav dermed sig selv en friløber mod hjemmeholdets mål, men hans svage afslutning sad lige i Leeds-keeper Illan Mesliers fodparade.

Leeds dominerede igen efter pausen og skabte en masse uro inde foran United-målet.

Det var dog gæsterne, der kom til den første store reelle chance, da Diogo Dalot midtvejs i anden halvleg fra kanten af straffesparksfeltet tordnede bolden på overliggeren.

Leeds-spilleren Crysencio Summerville fremtvang umiddelbart før de to United-scoringer en stor chance, hvor David De Gea igen kom dygtigt i vejen på en flad afslutning fra hollænderen.