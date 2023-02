Spøgefuld Frank om vild stime: Spillerne får en hemmelig sovs

- Nej, jeg ville ønske, at det var det. Det ville være en god historie, fortsætter han.

Straks bliver den danske succestræner dog mere seriøs og roser holdet til skyerne.

- Det er helt vildt på mange måder. Vildt, at det er muligt for os med det næstmindste budget at være ubesejrede, og alle ti kampe har været velfortjente sejre eller uafgjorte.

- Det er ikke noget med, at vi kravler over målstregen og må blokere med hænder og fødder, inden vi får et skud på mål og vinder. Det er måske næsten endnu mere imponerende, at det sker på den måde.