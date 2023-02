Thomas Franks tropper bremser Arsenal i mesterskabsjagt

I en af rundens øvrige lørdagskampe vandt Leicester 4-1 hjemme over Tottenham.

Det var et danskeropgør, da Leicester havde backen Viktor Kristiansen med fra start over for Tottenhams midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg.

Især 1-1-målet fra Leicesters midtbanespiller Nampalys Mendy var værd at overvære, da han bankede bolden op i nettaget fra distancen.

Generelt sejlede Tottenhams forsvar i store dele af kampen. Derfor kunne Leicesters offensive spillere boltre sig med fire mål.

Tottenham er placeret på en femteplads med 39 point efter 23 kampe.