DBU-formand vil række ud til udsatte fodboldspillere

Dansk Boldspil-Union (DBU) vil række ud til kvindelige fodboldspillere, der har haft symptomer på psykiske lidelser efter at have være udsat for offentlige vejninger i landsholdsregi.

Det fortæller DBU-formand Jesper Møller til DR, efter at forbundet fredag var indkaldt for at redegøre for sagen over for kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).