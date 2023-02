Fodboldklub trækker sig fra tyrkisk liga efter jordskælv

- Hatayspor har sendt os et brev. Her oplyser de os om, at man ikke ønsker at spille de resterende kampe i denne sæson, sagde Ali Koc torsdag aften på et pressemøde.

Den tyrkiske liga risikerer at blive yderligere decimeret, da klubben Gaziantep ligeledes overvejer at trække sig, fortæller ligaforeningens præsident.

Hatayspor indtager en øjeblikkelig 14.-plads i Tyrkiets bedste fodboldrække. Gazientep er nummer 10.

Mandagens jordskælv i Tyrkiet har sat fodboldligaen på pause. Det ventes, at den genoptages 3. marts.