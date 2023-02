Spillerforeningen vil have vejninger afskaffet helt

Dengang blev spillerne vejet hver morgen, og indimellem foregik det for øjnene af holdkammeraterne. Vægten blev noteret på en seddel, som alle kunne læse.

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) mener formand Hans Natorp, at man som ansvarlig for dansk idræt skulle have været mere årvågne.

- Dengang er der ikke blevet gjort tilstrækkeligt i DIF. Når der er mennesker, der kommer til skade på den her måde, så havde det være dejligt, hvis der var nogen i 2013, der var klar over, hvad der ville ske for de kvinder, som nu fortæller deres historie.

- Vi må konstatere, at alle er blevet klogere siden da. Der er blevet reageret, og der bliver reageret. Vi har en kørt en massiv indsats for at hjælpe folk med psykiske lidelser de seneste tre år, siger Natorp til DR.