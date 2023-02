Knæskade har tvunget tidligere superligabomber til pension

- Det er altid svært at sige stop for noget, der er sjovt, og det er netop, hvad fodbold har været for mig i Hobro IK, siger Hvilsom.

30-årige Hvilsom blev i foråret 2021 ramt af sin anden alvorlige knæskade i karrieren i en kamp mod Hvidovre.

Han fik comeback sidste år og spillede 11 kampe, før han igen blev opereret. Men han må konstatere, at det ikke er lykkedes at komme tilbage til topniveauet.

Hvilsom har haft sine største øjeblikke i Hobro.

Han var en vital del af holdet, da det sensationelt rykkede op i landets bedste fodboldrække i 2014. Og i den efterfølgende sæson blev han med 16 mål nummer to på Superligaens topscorerliste.