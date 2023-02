Chelsea hiver Aubameyang ud af Champions League-trup til fordel for nyindkøb

Det fremgår af en liste på Chelseas hjemmeside.

Chelsea købte otte nye spillere i januar, og for at få nogle af dem med i Champions League, måtte træner Graham Potter hive andre ud. Det gik altså ud over Pierre-Emerick Aubameyang.

Med de mange nyindkøb stod det på forhånd klart, at Graham Potter ville skulle tage nogle svære beslutninger. Det er således kun muligt at registrere tre nye spillere i Champions League-truppen.

Potter har udvalgt rekordindkøbet Enzo Fernandez samt ukrainske Mykhailo Mudryk og João Félix.