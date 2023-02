13/02/2023 KL. 16:30

AaB er klubben, man vender hjem til: Jeg forstår godt, at du spørger om det

Den 31-årige Rasmus Thelander har taget hul på sin tredje periode i AaB. »Jeg har fået børn relativt tidligt, og det prioriterer jeg højere nu end at jagte oplevelser og forsøge at forløse mit talent forskellige steder. Her i AaB kan jeg få begge dele opfyldt,« siger han