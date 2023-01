Brøndby lejer bundesligadansker i et halvt år

Brøndby var allerede lun på Winther før skiftet til Tyskland, afslører hovedpersonen.

- Jeg ser frem til at spændende forår i Brøndby IF. Allerede i min tid i Lyngby kendte jeg til interessen, som jeg selvfølgelig var smigret over. Og nu får jeg så muligheden for at hjælpe holdet i de næste fem måneder, hvor hver kamp er vigtig for os, siger han.

Rosted tager til gengæld over Atlanten. Han fremhæver danmarksmesterskabet i 2021 som et stolt øjeblik.

Det gav mening at sende nordmanden videre nu, forklarer Carsten V. Jensen.

- Sigurd har været en stærk spiller for os, siden han kom til Vestegnen tilbage i 2019. Han var med til at bringe mesterskabet hjem igen og har mange gode indsatser i den blå-gule trøje, som vi gerne vil takke ham for.