Arsenal har kapret London-rivalens profil i jagten på guld

31-årige Jorginho, der for to år siden var med til at vinde EM-titlen med Italien, har spillet 213 kampe for Chelsea og scoret 29 mål.

Midtbanespilleren har både vundet Premier League og Champions League med Chelsea.

Tidligere i transfervinduet hentede Arsenal også Leandro Trossard ind til den i forvejen hårde kamp om startpladserne på midtbanen. Den belgiske landsholdsspiller kom til fra Brighton.

Arsenal topper Premier League med 50 point efter 19 kampe. De nærmeste forfølgere fra Manchester City har 45 point for 20 kampe.