Fakta: Superligaklubbernes til- og afgange i januar

Vinterens transfervindue i dansk fodbold lukker, når tirsdag bliver til onsdag.

Her får du et overblik over udvalgte handler ind og ud af de 12 klubber i Superligaen denne vinter.

Listen omfatter ikke spillere, der eksempelvis er vendt tilbage til en superligaklub efter udleje, hvis spilleren efterfølgende er sendt på en ny lejeaftale, er blevet solgt eller har fået ophævet sin kontrakt.