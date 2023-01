FCM henter egyptisk landsholdsspiller til midtbanen

- Med Emam får vi en enormt powerfuld og dynamisk midtbanespiller, der passer til den spillestil, vi har ambitioner om at udtrykke.

Ashour, der er hentet i klubben Zamalek, har indgået en aftale frem til sommeren 2027.

Nyindkøbet er noteret for ni landskampe for Egypten, og han startede inde, da Egypten sidste år spillede finale mod Senegal i Africa Cup of Nations. Kampen endte dog med et egyptiske nederlag.

FCM har tidligere i vinterens transfervindue taget afsked med flere profiler, deriblandt Evander og Anders Dreyer.