FCN henter stortalent hjem fra Bayer Leverkusen

- Min udviklingskurve har altid været stigende her i FCN, og jeg synes, at klubben har et godt sigte med både holdet og mig personligt, så jeg er sikker på, at det vil hjælpe min udvikling yderligere på vej.

- Lige nu håber jeg bare, at jeg i løbet af foråret kan komme godt i gang, få nogle kampe og spille mig bedre og bedre ind på holdet med et mål om at kunne gøre en forskel for holdet og klubben, siger Sertdemir.

FCN oplyser ikke noget om længden på kontrakten.

Inden forårssæsonen fører FCN Superligaen med tre point til nummer to, Viborg, mens FC København er otte point efter på tredjepladsen.

FCN indleder foråret ude mod Lyngby 19. februar.