Kriseramte Chelsea henter syvende spiller i januar

Chelsea, der kæmper med at hente gode resultater for tiden, bliver ved med at hente nye spillere i januars transfervindue.

Søndag meddelte Chelsea på sin hjemmeside, at London-klubben har købt højrebacken Malo Gusto i den franske fodboldklub Lyon.

Den 19-årige franskmand har fået en lang kontrakt frem til sommeren 2030. Malo Gusto skifter dog ikke til Chelsea med det samme. Talentet bliver i Lyon på en lejeaftale i resten af denne sæson.