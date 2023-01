Eriksen forlod stadion på krykker efter hård tackling

Den danske landsholdsspiller lå og ømmede sig i græsset i et halvt minut, inden han rejste sig og spillede kortvarigt videre.

Eriksen nåede faktisk at være med i opspillet til 1-0-målet, da han med en karakteristisk tværgående aflevering fandt Antony, der lavede assisten til Casemiros åbningsmål.

Forinden bukkede Eriksen sig ned og tog sig til anklen, der voldte ham problemer. Efter 1-0-målet kom Fred på banen i stedet for Eriksen og stod for målet til 3-0.

Carroll, der underligt nok slap for en advarsel i situationen med tacklingen på Eriksen, blev alligevel sendt tidligt i bad efter 65 minutter ved stillingen 2-0 til United.

To gange inden for fem minutter modtog en overtændt Andy Carroll advarsler efter hårde tacklinger, hvor den tidligere engelske landsholdsspiller kom alt for sent.