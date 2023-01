Lars Søndergaard: Vigtigt at melde mit stop tidligt ud

- Men når nu, at det ikke er sådan, er der for mig ikke noget bedre tidspunkt at sige stop end umiddelbart efter to slutrunder - EM sidste år og VM i år, siger Søndergaard, der runder 64 år til sommer.

Søndergaard understreger, at han ikke har noget nyt job på hånden, og han har heller ikke noget specifikt, som han ”mangler” at opnå i sin trænerkarriere.

- Jeg er super glad for at være landstræner og være en del af DBU, og de sidste fem år har været en vanvittig rejse, men jeg kan jo ikke blive ved for evigt.

- Jeg stopper, fordi det giver mening, og fordi det giver mig en mulighed for at tænke mig om. Det kan jo også være, at jeg skal noget andet end at være inden for fodbold, siger den tidligere superligatræner i AaB og Sønderjyske.