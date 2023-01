Milan bliver kørt over af Lazio og lader Napoli stikke af

Milan kom meget mere aggressivt ud til anden halvleg, og satte sig på spillet. Og Lazio så tilfredse ud med 2-0-føringen.

Men timingen i Milans afleveringsspil var mangelfuld, og der blev taget for mange forkerte beslutninger.

Med en halv time tilbage pillede Milan-træner Stefano Pioli hele Milan-offensiven minus Rafael Leao ud og satte de tre belgiere Divock Origi, Charles De Ketelaere og Alexis Saelemaekers ind.

Lige lidt hjalp det, for det var bare en af de dage, hvor det ikke ville lykkedes for Milan.

I stedet for blev ondt værre. Midt i anden halvleg kom Lazio-kanten Pedro stormende ind i Milan-feltet, og Pierre Kalulu fik slet ikke orienteret sig. I stedet for at sparke bolden væk sparkede den franske Milan-stopper Pedro ned, og det gav et Lazio-straffespark. Den mulighed udnyttede Luis Alberto sikkert.

Det gik helt galt mod slutningen af kampen, hvor Felipe Anderson hamrede sidste søm i den milanesiske kiste og lukkede kampen til 4-0.

Med sejren rykker Lazio op på tabellens tredjeplads et point bag tirsdagens modstander AC Milan. Milaneserne har kun vundet en kamp i 2023.