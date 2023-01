Harry Kane tangerede klublegende i smal Tottenham-sejr

Hjemmeholdet var således klart bedst i den første halv time på Craven Cottage. Kun flere store redninger af Hugo Lloris holdt scoren på 0-0.

Tottenham kom bedre med frem mod pausen, og i første halvlegs overtid sparkede Kane efter et par gode træk fra kanten af feltet bolden yderligt i nettet.

I en tam og rodet anden halvleg forhindrede Fulhams sidste skanse, Bernd Leno, med et stærkt indgreb Kane i at tage klubrekorden alene, mens hjemmeholdet i den anden ende havde skuffende lidt at byde ind med.