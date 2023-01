Premier League-duksen Arsenal henter polsk VM-spiller

Arsenal har mandag styrket sin defensiv med den polske VM-spiller Jakub Kiwior.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Den 22-årige stopper skifter til førerholdet i Premier League fra italienske Spezia, som han har spillet 43 kampe for.

- Han er et ungt talent, som vi har holdt øje med i et stykke tid nu. Vi ser alle frem til at arbejde med Jakub og at se hans fremtidige udvikling hos os, siger Arsenals sportsdirektør, Edu.