Skov Olsen fik scoret første mål i tre måneder i Belgien

Det var første gang, siden 22. oktober at angriberen kom på måltavlen for sin belgiske arbejdsgiver.

Andreas Skov Olsen har været igennem en svær periode i Belgien, hvor den tidligere Brugge-træner Carl Hoefkens i flere kampe før vinterpausen valgte at se bort fra danskeren.

Hoefkens blev fyret i slutningen af december og erstattet med engelske Scott Parker, hvilket kan vise sig at være en fordel for Skov Olsen. Danskeren er nu oppe på syv ligamål for Brugge i denne sæson.

Hjemmeholdet havde desuden Casper Nielsen med fra start mod Charleroi, der startede med Jonas Bager i forsvaret.