Dortmund slog Mads Pedersen og co. i tysk målfest

Jude Bellingham bragte hjemmeholdet i front efter en halv time, da den engelske midtbanespiller fra kanten af feltet sparkede bolden i mål.

Passivt og sløset forsvarsspil betød dog, at Augsburgs Arne Maier ti minutter senere fik mulighed for at gøre det til 1-1, da ingen Dortmund-spillere gik til Maier, der dygtigt udlignede.

Dortmunds Nico Schlotterbeck fik stort set med det samme genetableret føringen, da han headede et frispark i mål til 2-1, men Augsburg nåede at få udlignet til 2-2 før pausen på et selvmål.