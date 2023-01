Men bedst som første halvleg så ud til at blive målløs, slog Erling Haaland til. Upresset fik Kevin De Bruyne lov til at slå et indlæg fra feltkanten, og med stor selvfølgelighed oversprang Haaland sin oppasser og scorede.

Inden pausen nåede City at få et forsøg reddet af en forsvarsspiller på stregen, og af mystiske årsager blev Jack Grealish snydt for et straffespark, da han blev sparket ned i feltet.

Tre minutter inde i anden halvleg fik City så straffespark, og Haaland scorede sikkert.

Nordmanden fuldendte sit hattrick et par minutter senere, da han blev spillet helt fri af Riyad Mahrez kort efter en stor brøler af Wolverhampton-målmand Jose Sa.

Dermed var kampen afgjort, og nordmanden fik tidlig fyraften bagefter.