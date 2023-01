Danskere lavede fire lørdagsmål i Bundesligaen

Flottest var Jesper Lindstrøms kontrascoring for Frankfurt midt i første halvleg. Danskerens mål grundlagde sit holds 3-0-sejr hjemme over bundproppen Schalke 04, så Frankfurt nu er nummer to i Bundesligaen.

Lindstrøm tog et dybt løb og fik bolden et par meter inde på Schalkes banehalvdel. Han drev den selv ned mod feltet, driblede igennem benene på sin oppasser og bankede bolden over i den modsatte side af målet. Det var Lindstrøms syvende bundesligamål i sæsonen.

I kampens slutfase lagde Lindstrøm op til Frankfurts 2-0-mål.