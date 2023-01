Tilskuer sparkede Arsenal-keeper i ryggen efter derby

Den blev dog forholdsvist hurtigt dysset ned, selv om blandt andet Ramsdale og holdkammeraten Granit Xhaka tilsyneladende gerne ville tilbage mod gerningsstedet for at diskutere videre.

Med hjælp fra blandt andre manager Mikel Arteta blev de dog ført ned til den anden ende af stadion for at fejre 2-0-sejren over Tottenham.

Kort inden sparket havde Ramsdale været i ophedet diskussion med Tottenhams brasilianske profil Richarlison, mens keeperen var på vej ned for at hente sin drikkedunk ved målet.