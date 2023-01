Flyvende Arsenal besejrede rival og udbyggede føring

Tottenham er på femtepladsen hele 14 point efter Arsenal.

Tottenham-keeper Hugo Lloris spillede med et markant drop efter et kvarters spil en uheldig hovedrolle for Tottenham, der især før pausen fik ørerne i Arsenals velsmurte maskine med hurtigt og målsøgende spil. Martin Ødegaard leverede 2-0-målet kort før pausen.

Pierre-Emile Højbjerg sled som vanligt 90 minutter på Tottenhams midtbane og var en af hjemmeholdets bedste. Dog uden at skille sig markant ud.

Derbyet var klart mest underholdende og intenst før pausen. Lloris gjorde sig uheldigt bemærket med en tøvende aktion allerede efter syv minutters spil, men fik rettet sin fejl med en stor redning, da Eddie Nketiah afsluttede fra kort afstand.