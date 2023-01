FC Midtjylland styrker midtbanen med talentfuld svensker

Gigovic har adskillige ungdomslandskampe på cv’et. Nu glæder han sig til at prøve kræfter med en af Danmarks største klubber.

– Da FCM kom ind i billedet, var jeg aldrig i tvivl, siger Armin Gigovic.

– FC Midtjylland er en stor klub, der har leveret flotte præstationer i både Danmark og Europa. Jeg har brug for en ny udfordring for at udvikle mig som spiller, og jeg synes, det her er et godt skridt for mig. Jeg ser meget frem til at komme i gang.

FC Midtjylland overvintrer på Superligaens syvendeplads.