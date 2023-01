Napoli ydmygede Juventus i italiensk topbrag

Fem gange lykkedes det for napolitanerne at sende bolden forbi Juventus-keeper Wojciech Szczesny, og da Juventus kun selv formåede at nette en enkelt gang, var 5-1-sejren til Napoli en realitet.

Nede 0-2 fik Juventus et snert af håb i slutningen af første halvleg. For selv om Napoli var bedst og foran efter scoringer fra Osimhen og Kvaratskhelia, nåede Juventus’ argentinske verdensmester Angel di Maria at sende læderet forbi Napoli-keeper Alex Meret inden pausefløjtet.

Juventus har ikke lukket et eneste mål ind i klubbens seneste otte ligakampe og havde i Serie A - inden fredag aften - kun lukket syv mål ind i det hele taget. Den statistik blev fuldstændig ødelagt af den offensive napolitanske målmaskine.