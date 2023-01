En dansk succeshistorie er ved at udfolde sig i England. Ikke kun for Thomas Frank, der er blevet hyldet for de resultater, som den 49-årige fodboldtræner leverer med Premier League-klubben Brentford FC for tiden.

»Det er lidt uvirkeligt,« siger han selv med et smil under et videomøde med de danske medier midt i en periode, hvor klubben er ubesejret i de seneste seks ligakampe efter sejre over bl.a. Liverpool FC og Manchester City.