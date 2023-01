Dansk Atalanta-teenager scorede for anden kamp i træk

Rasmus Højlund har fundet målformen i Italien.

Mandag aften scorede den tidligere FC København-angriber for anden kamp i træk, da han med sin klub, Atalanta, var på besøg hos Bologna i Serie A.

Og målet var drønhamrende vigtigt for klubben fra Bergamo, der havde Joakim Mæhle på bænken.

Atalanta var nemlig kommet bagud med 0-1 i første halvleg, men med et fikst tip over målmanden sørgede 19-årige Højlund for, at Atalanta vandt 2-1.