City agerede atter pokalbøddel for kriseramte Chelsea

Chelsea havde intet at komme med, og allerede ved pausen var kampen afgjort med Citys føring på 3-0.

Riyad Mahrez smækkede et frispark op i hjørnet på flotteste vis, mens Julian Alvarez omsatte et straffespark på mindre overbevisende facon.

45 suveræne minutter inden pausen blev kronet med et smukt opspil. Det afsluttede Phil Foden ved let at dirigere bolden i nettet tæt under mål.

Anden halvleg blev en kedelig omgang. Manchester City behøvede ikke at gøre mere, og Chelsea ville gerne undgå en stor ydmygelse.

Det gav en anden halvleg uden samme underholdning som i de første 45 minutter.

Phil Foden trak kampens andet straffespark fem minutter før tid. Denne gang fik Mahrez chancen fra pletten og hamrede det sidste søm i Chelsea-kisten med stor sikkerhed.