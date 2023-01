Juventus fortsætter sublim stime efter sen scoring

Subtopperen Udinese matchede Juventus ganske fint i første halvleg. Hjemmeholdet skabte godt nok de bedste muligheder, men spillemæssigt var udeholdet helt på omgangshøjde.

Angriberen Moise Kean og stopperen Daniele Rugani leverede de mest nærgående chancer, men Udinese-keeper Marco Silvestri var på toppen.

Juventus kom bedre ud til anden halvleg og havde anført af blandt andre den nykårede verdensmester Angel Di Maria fint momentum.

Men den gode periode blev ikke udnyttet, og Udinese fik efter at have lukket bedre af bagude også skabt spredte muligheder for at skabe overraskelsen.