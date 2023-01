Fodboldmyndigheder straffer Lazio efter racisme

Umtiti forlod banen i tårer efter slutfløjt.

Ifølge Serie A’s disciplinærkomité er sagen klar.

- Næsten alle Lazios fans deltog i de gentagne racistiske tilråb mod Lecces Banda og Umtiti.

- De fans samler sig i ”Curva Nord” på stadionet i Rom, og det vil være lukket i én kamp, lyder det i en udtalelse.

Lazio har taget afstand fra scenerne efter kampen, som Lecce vandt 2-1.

- Lazio fordømmer de ansvarlige for denne foragtelige, skammelige og forældede opførsel og vil - som altid - tilbyde at samarbejde fuldt ud med myndighederne for at identificere de ansvarlige, lyder det på Lazios hjemmeside.