Newcastle-boss afviser påstået Ronaldo-klausul

Flere medier, herunder spanske Marca, har skrevet historien om, at Cristiano Ronaldo i sin nye kontrakt med Al Nassr har en klausul, der gør det muligt for ham at tørne ud for Newcastle på en lejeaftale, hvis holdet skulle kvalificere sig til Champions League.

Den mulighed bliver dog skudt ned af Eddie Howe, der er træner i Newcastle, som har samme saudiarabiske ejer.