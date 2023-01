Infantino efter selfie-kritik: Ville aldrig være respektløs

I et opslag på Instagram skriver Infantino, at han er forfærdet over den kritik, han har fået for at tage billeder og selfies.

- Jeg vil gerne præcisere, at jeg var både beæret og ydmyg over, at holdkammerater og familiemedlemmer til Pelé spurgte mig, om jeg ville tage et par billeder med dem, fortæller Infantino.

Han tilføjer, at han tog et billede af ren hjælpsomhed, da Pelés tidligere holdkammerater ikke vidste, hvordan man tog en selfie med telefonen.

- Jeg har så meget respekt og beundring for Pelé og for den ceremoni, at jeg aldrig ville gøre noget, der ville være respektløst på nogen som helst måde.