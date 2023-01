262 overtrædelser af de engelske bettingregler står den engelske fodboldspiller Ivan Toney anklaget for.

Sammen med sin klub Brentford havde den engelske angriber indtil forrige onsdag til at komme med en forklaring i sagen, der kører videre og ifølge medier kan koste hovedpersonen mindst et halvt års karantæne. Allerede nu kaster affæren dog lys over, hvor udfordret man i Danmark er i forhold til overholdelsen af reglerne for betting.