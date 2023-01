Ronaldo er landet i Saudi-Arabien under kæmpe sikkerhedsopbud

Ronaldos skifte kom efter en bitter ende på sit andet ophold i engelske Manchester United.

Efter at være blevet degraderet til bænkevarmer sagde han i et interview med tv-værten Piers Morgan, at han ingen respekt havde for cheftræner Erik ten Hag, og at klubbens unge spillere har det for nemt.

Kort efter rev Manchester United Ronaldos kontrakt itu.

Hans nye kontrakt med Al Nassr løber to og et halvt år frem. Superstjernen har selv sagt, at han planlægger at indstille karrieren som 40-årig, og ifølge flere medier kommer han til at tjene knap halvanden milliard kroner i Saudi-Arabien, inden kontrakten er udløbet.

Han er med længder den største sportsstjerne, som har taget arbejde på Den Arabiske Halvø. Andre store fodboldspillere som George Weah, Pep Guardiola og Xavi har dog også afsluttet karrieren her.