Thomas Franks sprudlende tropper trynede Liverpool

Brentford havde faktisk bolden i nettet to gange yderligere i første halvleg, men de blev annulleret.

Klopp virkede som en mand, der var utilfreds med tingenes tilstand i første halvleg og foretog en tredobbelt udskiftning i pausen.

Ud røg anfører Virgil van Dijk, Harvey Elliott og Konstantinos Tsimikas, mens Naby Keita, Andy Robertson og Joel Matip kom ind.

Det hjalp på spillet, og Liverpool havde en helt anden indstilling og attitude i anden halvleg. Det blev også belønnet med et mål.

Lidt over fem minutter inde i anden halvleg headede Alex Oxlade-Chamberlain reduceringen til 1-2 i nettet på et oplæg fra Trent Alexander-Arnold.

Det var Oxlade-Chamberlains kamp nummer 100 for Liverpool, og han havde ikke scoret et mål i næsten et år.