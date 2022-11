Herefter flygtede dele af grupperingen - med Tantholdt, må man forstå - ind bag et hegn ved et stadion, hvorefter vagterne ikke ville lade ham gå, før han havde slettet optagelserne af optøjerne.

Det nægtede Rasmus Tantholdt, men fik alligevel lov til at gå, har han skrevet i et opfølgende tweet et kvarters tid efter det første.

Det er anden gang, at Rasmus Tantholdt har oplevet et sammenstød med myndighederne i Qatar.

I dagene op til at årets fodbold-VM løb af stablen, blev Rasmus Tanholdt og hans kameramand, Anders Bach, afbrudt af qatariske sikkerhedsfolk midt under en live-transmittering. Vagterne holdt hænderne foran kameralinsen og truede med at smadre udstyret, hvis danskerne ikke stoppede med at filme.