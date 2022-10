Brøndby offentliggør ejere: Fire nægter at stå frem

Brøndby IF har nu sat navne på hovedparten af ejerkredsen i Global Football Holding (GFH), der i fredags overtog aktiemajoriteten i superligaklubben.

Det sker i et forsøg på at imødegå den kritik, der især er kommet fra dele af fanskaren, som har krævet indblik i, hvem der nu har kontrollen over klubben.

Nysgerrige må dog fortsat lede forgæves efter identiteten på 4 af de i alt 14 ejere. Det sker, ifølge bestyrelsesformand Jan Bech Andersen, fordi de ikke ønsker at få deres navne frem.